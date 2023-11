Bruins Slot roept Israël nadrukkelijk op tot terughoudendheid

Tijdens een gesprek met haar Israëlische collega Eli Cohen heeft demissionair minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) “nadrukkelijk opgeroepen tot terughoudendheid en tot handelen in lijn met het internationaal humanitair oorlogsrecht” in de oorlog met Hamas.

Bruins Slot was maandag in Israël en de Palestijnse gebieden. Sinds de bloedige aanval van Hamas ruim een maand geleden op Israël wordt de Gazastrook gebombardeerd. Daardoor zijn volgens de door de Hamas gecontroleerde autoriteiten al meer dan 13.000 Palestijnen omgekomen. Volgens de VN is bijna de helft van alle woningen in de kuststrook inmiddels vernietigd of zwaar beschadigd.

Alleen via de grens met Egypte komt nog wat hulp Gaza binnen. Israël heeft zijn grens met Gaza volledig afgesloten. Bruins Slot wees in het overleg met Cohen ook op de “urgentie van humanitaire gevechtspauzes” in Gaza om daar meer hulp te krijgen. In Gaza wonen ruim 2 miljoen mensen. In het noorden van Gaza zitten volgens de VN alleen al honderdduizenden Palestijnen al zeker twee weken zonder hulp.

In Ramallah op de Westelijke Jordaanoever sprak de minister de Palestijnse premier Mohammad Shtayyeh. Ze zei dat Nederland de Palestijnse Autoriteit blijft steunen. Ook blijft Nederland zich sterk maken voor de tweestatenoplossing, laat Bruins Slot weten op X.