Chemours legt fabriek in Dordrecht voortaan sneller stil

De veelbesproken Chemours-fabriek in Dordrecht kan voortaan bij een storing sneller worden stilgelegd, om zo te voorkomen dat schadelijke stoffen de lucht in gaan. Door het installeren van nieuwe technologie, waarbij de gassen die vrijkomen in het productieproces tijdelijk worden opgeslagen in een buffervat, gaat volgens de leiding van het bedrijf de uitstoot verder omlaag. Chemours heeft hier sinds 2018 zo’n 75 miljoen dollar (omgerekend bijna 69 miljoen euro) in ge├»nvesteerd en wil de komende jaren nog eens maximaal 50 miljoen uittrekken om de uitstoot in de lucht verder te reduceren.

Het Amerikaanse chemieconcern, dat al sinds 1959 in Dordrecht is gevestigd, stond dit jaar volop in het nieuws. Tv-programma Zembla meldde afgelopen zomer dat de fabriek jarenlang grote hoeveelheden schadelijke stoffen uitstootte, terwijl de bedrijfsleiding wist van de gevaren voor de volksgezondheid en de milieuschade die hierdoor ontstond.

De rechtbank in Rotterdam houdt Chemours en voorloper DuPont in ieder geval verantwoordelijk voor de PFAS-schade die tussen 1984 en 1998 is aangericht. Dat stond in een tussenvonnis van de zaak die de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden hebben aangespannen tegen het bedrijf.

Chemours beloofde na die uitspraak, eind september, om “zo snel mogelijk concrete actie te ondernemen” om de PFAS-schade aan te pakken. Het bedrijf herhaalde ook dat het “zo verantwoord mogelijk” wil produceren.