FVD: lijsttrekker Baudet opnieuw aangevallen

Lijsttrekker Thierry Baudet van Forum voor Democratie is opnieuw aangevallen. Dat meldt de partij op X. Baudet is volgens de partij onderweg naar het ziekenhuis in Groningen. “Het lijkt erop dat alles goed zal komen”, aldus FVD in het bericht.

Over waar of wanneer en waarmee hij is aangevallen, wordt niets vermeld. De partij was ook niet bereikbaar. Op X gaan filmpjes rond waarin Baudet geslagen wordt in een café, mogelijk met een fles. Hij zou deze avond bij een bijeenkomst in Zwolle zijn. Het is nog niet zeker of die doorgaat.

Eerder is Baudet met een paraplu aangevallen toen hij in het Belgische Gent een speech ging geven. Daar hield hij een lichte hersenschudding aan over.