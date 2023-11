Kerken woensdag in rood licht tegen vervolging christenen

Ongeveer 150 kerken in Nederland staan woensdagavond in het rode licht. Het is woensdag Red Wednesday, een internationale actie tegen de vervolging van christenen. Over de hele wereld worden bekende kathedralen, monumenten en openbare gebouwen om die reden rood aangelicht, aldus hulporganisatie Kerk in Nood, die de actie in Nederland organiseert. In veel kerken zijn woensdagavond ook vieringen.

Kerk in Nood inventariseert de vrijheid voor alle godsdiensten ter wereld elke twee jaar. Volgens het meest recente onderzoek over 2022 wordt de vrijheid van godsdienst in 61 van de 196 landen ter wereld beperkt of geschonden. Vrijheid van godsdienst is een mensenrecht. In 47 landen ging de situatie achteruit sinds het vorige onderzoek. In 36 landen worden aanvallers van gelovigen zelden of nooit vervolgd. Kerk in Nood vindt dat de internationale gemeenschap in actie zou moeten komen tegen landen als China, India, Nigeria en Pakistan om hun schendingen van de godsdienstvrijheid.