Nieuwste peiling: GL-PvdA boekt winst en is nu even groot als VVD

GroenLinks-PvdA zit flink in de lift en peilt nu 27 (virtuele) zetels tegen 23 zetels een krappe week geleden. De partij van Frans Timmermans staat daarmee op dezelfde hoogte als de VVD, zo blijkt uit de nieuwste peiling van I&O Research. De liberalen blijven stabiel op 27 zetels.

De PVV boekt een virtuele winst van 6 zetels en komt in de peiling uit op 26. De partij van Geert Wilders staat nu samen met de VVD en GL-PvdA in de top drie, maakte onderzoeker Peter Kanne maandagavond bekend bij het tv-programma Khalid & Sophie. Statistisch gezien zijn deze drie partijen even groot.

Met opnieuw 4 zetels verlies is Nieuw Sociaal Contract (NSC) met 21 zetels weggezakt naar de vierde plaats. Een krappe week geleden zette de daling bij de partij van Pieter Omtzigt in.

BBB en Volt verliezen ieder 2 zetels in vergelijking met een week geleden. BBB staat nu op 6 zetels in de peilingen en Volt op 3.

Bij andere partijen vinden geen significante veranderingen plaats.

De virtuele zetelwinst van GL-PvdA is te danken aan kiezers die uit strategische overwegingen op de partij willen gaan stemmen. Ze hopen daarmee een volledig rechts kabinet te voorkomen. De partij van Timmermans snoept de afgelopen week kiezers af van Volt, D66 en SP, ziet het peilingbureau.

De PVV heeft de afgelopen week vooral kiezers bij NSC weggehaald en zwevende kiezers voor zich gewonnen. Ook veel PVV-stemmers stemmen strategisch. Zij willen juist een rechts kabinet, dat een strenger immigratiebeleid gaat voeren, en willen voorkomen dat GL-PvdA gaat meeregeren.

“Kiezers trekken uit strategische overwegingen naar deze partijen uit angst dat de ander een belangrijke rol zal spelen in de volgende regering”, concluderen de onderzoekers.

NSC verliest vooral kiezers aan de PVV en de VVD. Afhakers noemen als reden de onduidelijkheid van Omtzigt over zijn eventuele premierschap. De dataverzameling voor deze peiling was grotendeels al gedaan, voordat Omtzigt zondag in een interview bij Buitenhof zei premier te willen worden in een kabinet van vakministers. Andere kiezers die niet meer op NSC gaan stemmen, vinden de standpunten van de jongste partij niet duidelijk genoeg.

Aan het onderzoek deden ruim 2400 Nederlanders van 18 jaar of ouder mee. Het onderzoek is gehouden van vrijdagmiddag tot maandagochtend.