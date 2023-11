Ook in hoger beroep geen straffen in fraudezaak sushiketen Sumo

Ook in het hoger beroep zijn geen straffen opgelegd in de zaak die draait om miljoenenfraude bij de bekende sushiketen Sumo. Het hof in Den Haag vindt de fraude bewezen, maar weegt mee dat de privacy van de vier verdachten is geschonden doordat er tijdens het onderzoek een documentaire is gemaakt, zonder dat de verdediging hiervan wist.

Het hof was hier duidelijk over: het Openbaar Ministerie gaf “voorrang aan het maken van een pakkende documentaire over de FIOD”. Dit werd onder meer omschreven als “lichtzinnig optreden” van het OM. Ook weegt in de beslissing mee dat de verdachten de belastingschuld al “hebben voldaan”, plus een boete hebben betaald, en dat de fraude een tijd geleden plaatsvond (van 2011 tot en met 2015).

In vestigingen van de sushiketen werd contant geld afgeroomd, waardoor in de administratie de omzet fictief lager gehouden kon worden. Hiermee werden vervolgens onjuiste belastingaangiften gedaan. Medewerkers werden betaald met het contante geld.

De rechtbank in Rotterdam legde eerder ook geen celstraffen op, onder meer omdat het OM de integriteit van het strafproces “in gevaar had gebracht” door niks te zeggen over de documentaire.

Het OM wilde dit in het hoger beroep anders zien en eiste onlangs celstraffen tot zestien maanden en eenmaal een taakstraf tegen vier verdachten. De advocaat-generaal vond dat er geen sprake was van misleiding. “De documentaire ging over het werk van de FIOD, het onderzoek (naar de verdenkingen bij Sumo, red.) was betrekkelijk willekeurig gekozen. Deze zaak speelde toen toevallig.” De documentaire van KRO-NCRV is na juridisch gesteggel vorig jaar alsnog uitgezonden.