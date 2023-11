Partijleiders veroordelen ‘onacceptabele’ aanval op Baudet

Leiders van politieke partijen veroordelen de aanval op FVD-voorman Thierry Baudet, met naar verluidt een fles, scherp. Het is de tweede keer dat Baudet is aangevallen. Het gebeurde eind vorige maand ook al in het Belgische Gent. “Geweld is onacceptabel”, meldt Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren.

“Absoluut en volledig onacceptabel om Baudet (alweer) fysiek aan te vallen en te verwonden. Dit raakt de democratie hard. We lijken niets geleerd te hebben van 2002 en Pim Fortuyn”, meldt Pieter Omtzigt van NSC. “Walgelijke en laffe aanval opnieuw tegen Thierry Baudet. Geweld is onacceptabel”, schreef Caroline van der Plas (BBB) op X.

“Beveilig die man eindelijk voldoende verdorie!”, reageert PVV-leider Geert Wilders. Die wordt al jarenlang streng beveiligd om bedreigingen uit radicaalislamitische hoek. “Een laffe en stompzinnige daad. Elke vorm van geweld is een aanval op onze democratie”, aldus CDA-voorman Henri Bontenbal.

Laurens Dassen van Volt spreekt van een “bizarre actie. Blijf met je handen van politici af, hoe oneens je het ook met iemand bent”. Stephan van Baarle van DENK noemt de aanval “walgelijk”. Hij voegt eraan toe: “Dit mag nooit geaccepteerd worden en de dader moet worden gestraft”. Lilian Marijnissen van de SP: “In de politiek voeren we een idee├źnstrijd met woorden, maar nooit met geweld”.

“Wie denkt hiermee iets te bereiken is niet goed snik. Wie journalisten, rechters of volksvertegenwoordigers aanvalt, schaadt de democratie. Laat deze belaging ook vervolgd worden”, aldus een verklaring van fractieleider Jan Paternotte van D66. “Onuitstaanbaar en onacceptabel. Blijf van politici af”, schrijft Mirjam Bikker van de ChristenUnie op X.