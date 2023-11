Politie deelt 95 waarschuwingen uit bij actie tegen kinderporno

De politie heeft vorige week bij een speciale landelijke actie 95 personen gewaarschuwd om te stoppen met het downloaden, bezitten en verspreiden van kinderporno. Daarnaast zijn in het kader van de actieweek bij 55 mensen huiszoekingen geweest, waarbij in totaal ruim vierhonderd gegevensdragers in beslag zijn genomen voor verder onderzoek. Er is vooralsnog niemand aangehouden.

De mensen die een waarschuwing hebben gekregen, worden er niet van verdacht een grote rol te spelen in een kinderpornonetwerk of nieuw materiaal te bezitten van onbekende slachtoffers. Met de waarschuwingen wil de politie vooral voorkomen dat deze personen verder afglijden. Zij zijn daarom gewezen op de organisatie Stop it now, die hulp kan bieden om te stoppen. “We zien dat veel personen beelden van seksueel kindermisbruik downloaden en verspreiden. Met dit gedrag houden ze de vraag in stand”, zegt rechercheur Annemiek van Noord van Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK) van de Landelijke Eenheid. “Door een vroegtijdige interventie willen wij voorkomen dat deze personen een stap verder gaan met hun activiteiten en hiermee een risico vormen voor kinderen, waar ook ter wereld.”

Voor de mensen bij wie een huiszoeking is gedaan, geldt dat er bijvoorbeeld sprake was van meerdere meldingen of het bezitten van beeldmateriaal op grotere schaal. Het Openbaar Ministerie zal beoordelen of het materiaal op de in beslag genomen gegevensdragers aanleiding geeft tot een strafrechtelijk onderzoek. Ook de mensen die ondanks de waarschuwing van de politie verder gaan met hun activiteiten, kunnen verwachten dat er een opsporingsonderzoek naar hen wordt gestart.