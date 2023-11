De aanval op Thierry Baudet is “totaal onacceptabel”, laat demissionair premier Mark Rutte weten. “Ik zei het eerder en herhaal het nu stevig: van politici blijf je af. Altijd”, laat de minister-president weten op het sociale medium X.

Rutte heeft contact gehad met Baudet en hem sterkte en beterschap gewenst.

De aanvaller van Baudet is aangehouden. Het gebeurde tijdens een evenement in Groningen, vermoedelijk met een fles. Baudet is voor onderzoek naar het ziekenhuis gegaan.