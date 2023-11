Raad van State betwijfelt of verhoging verkeersboetes nuttig is

De Raad van State is nog niet overtuigd van het nut om verkeersboetes voor lichte verkeersovertredingen volgend jaar met 10 procent te verhogen, meldt het adviesorgaan maandag. Eerder liet het Openbaar Ministerie (OM) al weten bezwaren te hebben tegen de in de voorjaarsnota aangekondigde hogere verkeersboetes.

Demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz maakt de boetes duurder om gaten in de begroting te dichten, meldde ze eerder in een brief aan de Tweede Kamer. “Geen goede reden”, oordeelt de Raad van State in haar advies. Volgens de belangrijke kabinetsadviseur zijn de boetes namelijk bedoeld om het verkeer veiliger te maken. “De hoogte van de boete moet dus ook in verhouding staan tot de aard en ernst van de verkeersovertreding”, aldus het adviesorgaan. De Raad van State wil dat de effecten van de hogere boetes eerst worden onderzocht, en als deze niet bevorderlijk zijn voor de verkeersveiligheid adviseert ze om het boetebedrag niet te verhogen.

Met het verhogen van de boetes gaat Yeşilgöz ook in tegen een eerder verschenen rapport van het OM. Daarin staat dat de verkeersboetes voor lichte overtredingen als door rood rijden en zware vergrijpen als met alcohol op achter het stuur zitten te weinig uiteen lopen, en daarom uit balans zijn. Het OM pleit er dan ook voor om de boetes voor zwaardere overtredingen te verhogen, of het bedrag voor lichte verkeersovertredingen te verlagen, of een combinatie van die twee. Ondanks dit advies blijft het kabinet vooralsnog bij de verhoging van 10 procent bij lichte verkeersovertredingen.

De Raad van State sluit zich aan bij het OM, en vraagt om een toelichting waarin duidelijk wordt dat de boetebedragen “zich tot elkaar verhouden”. En als dit niet mogelijk is, vindt het adviesorgaan dat de boetes voor lichte verkeersovertredingen niet verhoogd mogen worden.