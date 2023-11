Raad van State: onduidelijk of middenhuurwet woningzoekende helpt

Het is onduidelijk of de nieuwe middenhuurwet de woningzoekende daadwerkelijk helpt. De belangrijke kabinetsadviseur Raad van State plaatst vraagtekens bij het plan van demissionair minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting). De bewindsman wil met een puntenstelsel paal en perk stellen aan de prijzen van woningen van maximaal 1123 euro per maand. De raad vreest dat dit plan verhuurders zal afschrikken, zij hun woningen daarom in de verkoop zullen doen en minder nieuwbouwhuizen gaan verhuren.

Tot nu toe zijn alleen de prijzen van sociale huurwoningen aan regels gebonden. Eigenschappen als de oppervlakte en de energiezuinigheid bepalen hoeveel punten een woning krijgt toegekend en daarmee hoe hoog de huurprijs mag zijn. Huizen in de vrije sector hebben niet zo’n systeem, zijn veel duurder en voor veel woningzoekers onbetaalbaar. De Jonge wil dat veranderen door ook een puntenstelsel in te voeren voor huurwoningen in het middensegment.

De huren zijn volgens de Raad van State zo hoog door het schaarse aanbod van huurwoningen en de hoge vraag. De adviseur vraagt zich af of de onderliggende oorzaken hiervan worden aangepakt met het wetsvoorstel en vindt dat de minister hier dieper op moet ingaan. Bovendien schrijft de raad dat de bewindsman meer moet uitweiden over het risico dat investeerders zich terug gaan trekken na invoering van de nieuwe wet.

Onlangs heeft De Jonge zijn wetsvoorstel aangepast om huurders tegemoet te komen. Wie in de komende twee jaar een nieuwbouwwoning bouwt en deze verhuurt, mag daardoor tien jaar lang niet 5, maar 10 procent meer huur vragen. De maximale huurprijs van nieuwe huizen zou daardoor uitkomen op 1235 euro. Daarnaast heeft de bewindsman de regels zo veranderd dat verhuurders beter worden beloond als ze woningen verduurzamen. De Raad van State heeft deze aanpassingen nog niet bestudeerd.