Sinterklaas het land door naar kinderen in azc’s

Sinterklaas trekt de komende twee weken het land door om kinderen in asielzoekerscentra te verblijden met een bezoek. De ruim twintig azc’s krijgen een bezoek van Stichting Wolkentheater die de voorstelling ‘Waar is uw paard, Sinterklaas?’ speelt. Met het bezoek wil de stichting “kinderen die zoveel ellende hebben meegemaakt een moment van pure vreugde” geven.

De stichting is in 1993 opgericht door Adrijan Siniša Rakić, zelf gevlucht uit voormalig Joegoslavië. Hij zet zich in om kinderen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt te laten ontsnappen aan de dagelijkse zorgen. In aanloop naar 5 december doet hij dat door het sinterklaasverhaal te delen met de kinderen, waardoor ze ondertussen ook over Nederlandse tradities leren. Vanuit een sinterklaasboek vol tekeningen wordt via een voorstelling een verhaal verteld, waarbij de kinderen ook zelf verschillende rollen kunnen spelen, vertelt Rakić. Vlak voor het bezoek van de sint en zijn pieten is er een voorprogramma, het programma sluit af met het uitzwaaien van de sint onder het genot van drinken en pepernoten. Als cadeau krijgen de kinderen het sinterklaasboek met tekeningen in klein formaat.

De eerste voorstelling is maandagmiddag in Hoofddorp. De andere doordeweekse dagen zijn er voorstellingen in onder andere Zutphen, Schalkhaar, Delfzijl, Luttelgeest en Oisterwijk. De laatste voorstelling op pakjesavond speelt in Gilze.