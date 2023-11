Timmermans: zakenkabinet raar idee, ‘land heeft richting nodig’

GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans ziet niets in een zakenkabinet zoals NSC-lijsttrekker Pieter Omtzigt dat voor zich ziet. Hij vindt het een “raar idee” om het land alleen door vakministers te laten besturen. “Daarmee depolitiseer je het kabinet, en Nederland heeft juist politieke richting nodig”, zegt hij in het Radio 1 Journaal.

Omtzigt draaide lang om de vraag heen of hij premier wil worden als NSC de grootste partij wordt. Afgelopen weekeinde zei hij voor het eerst ronduit dat dit een optie is, maar dan wil hij wel leidinggeven aan een kabinet van vakministers. Eerder had Omtzigt nog volgehouden dat hij er de voorkeur aan gaf na de verkiezingen in de Tweede Kamer te blijven.

Als Timmermans zelf geen premier wordt, gaat hij als fractievoorzitter de Tweede Kamer in, ook als GroenLinks-PvdA wel in een nieuw kabinet komt. Hij vindt niet dat in dat geval de linkse samenwerking is mislukt. Als de partijen samen groter worden dan zij individueel waren bij de vorige verkiezingen, is het project wat hem betreft geslaagd.

Timmermans richt zijn pijlen ook opnieuw op de VVD. Hij verwijt de liberalen dat die “weigeren rekenschap af te leggen voor wat er fout is gegaan” in de periode van dertien jaar waarin zij onafgebroken als grootste partij aan de macht zijn geweest, met name in het schandaal met de kinderopvangtoeslag en rond de gaswinning in Groningen.