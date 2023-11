Winkeliers Ter Apel sturen brandbrief om overlast asielzoekers

Ondernemers in Ter Apel zeggen het vertrouwen in de politiek op om de overlastgevende asielzoekers van het aanmeldcentrum in het dorp, waar in hun ogen te weinig aan wordt gedaan. Dat zeggen ze maandag in een brandbrief die gericht is aan de regering en de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel toe behoort. Door de vele incidenten zoals diefstal wordt Ter Apel volgens de ondernemers door mensen gemeden en lopen zij omzet mis. Ze zijn naar eigen zeggen ten einde raad en voelen zich “lamgeslagen, machteloos” en “leeg”.

“Wij zijn alle vertrouwen in de politiek kwijt, zien partijen elkaar bevechten op tv, over grenzen dicht, spreidingswet, racisme, etc. Wij zien en horen het met lede ogen aan”, zeggen de ondernemers in de brief. “Er wordt op een niveau gediscussieerd ver van Ter Apel af waarbij overkoepelend over het dorp wordt gesproken, hoe erg het wel niet voor ons zou zijn, maar ze acteren er in de praktijk niet naar.”

“Veel bewoners doen inmiddels massaal boodschappen in andere rustige dorpen of over de grens”, schrijven de ondernemers. Het imago van het dorp heeft volgens hen “het dieptepunt bereikt”. De ondernemers zeggen dat zo’n tweehonderd asielzoekers de overlast in Ter Apel veroorzaken.

De gedupeerde ondernemers hebben daarnaast kritiek op het veiligheidsoverleg tussen hen en onder meer de politie, gemeente en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Dat overleg, waarin incidenten met asielzoekers worden besproken, leidt volgens hen nergens toe. Door het personeelstekort bij de politie krijgen de ondernemers naar eigen zeggen “keer op keer de vraag pogingen tot diefstal met deze criminelen zelf maar te verijdelen”.”Dit is onacceptabel en de wereld op zijn kop.”

In de brandbrief eisen ze daarom dat overlastgevers niet meer in Ter Apel worden opgevangen. Ook willen ze een vergoeding voor de imagoschade en diefstallen en meer agenten op straat. “Wij zijn na├»ef geweest, vol vertrouwen, gingen ervan uit dat wij als bewoners van Ter Apel, mede-Nederlanders, mede-ondernemers, opgevangen, gewaardeerd en gerespecteerd zouden worden voor alle ellende die wij hier in Ter Apel opvangen voor ons land”, schrijven ze.