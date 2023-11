Zangeres Tania Kross neemt Vermeerprijs in ontvangst

Mezzosopraan Tania Kross neemt maandagavond in Amsterdam de Johannes Vermeerprijs 2023 (100.000 euro) in ontvangst. De staatsprijs wordt uitgereikt door Gunay Uslu, de staatssecretaris van Cultuur.

Kross krijgt de prijs volgens een woordvoerster van de organisatie voor haar “toonaangevende internationale zangcarrière, de vernieuwende wijze waarop zij opera breed toegankelijk maakt en een uiteenlopend publiek aanspreekt, verbindt en inspireert”.

Het prijzengeld dient door de laureaat te worden besteed aan een project binnen het eigen werkterrein. De op Curaçao geboren Kross zal haar keuze pas bij de uitreiking bekendmaken, maar lichtte al eerder in de NRC een tipje van de sluier op. “Ik ben de eerste van de eilanden die de Vermeerprijs krijgt. En gemeten naar wat je ermee kunt, is 100.000 euro in Nederland 10 miljoen op Curaçao. Er valt hier cultureel nog een wereld te winnen en op te bouwen, en dat is precies wat ik van plan ben.”

De prijs ging eerder naar onder anderen Arnon Grunberg, Ivo van Hove, Janine Jansen, Rem Koolhaas, Erwin Olaf, Alex van Warmerdam en Pierre Audi.