Zeker 666 inwoners Noordoostpolder vragen nieuwe stempas aan

Zeker 666 mensen hebben bij de gemeente Noordoostpolder een vervangende stempas aangevraagd omdat hun eigenlijke pas niet of op een verkeerd adres was bezorgd. Dat laat een woordvoerster van de gemeente maandag weten. Inwoners van de Flevolandse gemeente die geen stempas hebben ontvangen, kunnen nog tot dinsdag 12.00 uur op het gemeentehuis langskomen om een nieuwe te regelen. Online was dat mogelijk tot en met afgelopen vrijdagavond.

Vorige week werd duidelijk dat er iets was misgegaan bij de drukker van de stempassen, waardoor de passen bij verkeerde adressen werden bezorgd of helemaal niet aankwamen. Hoeveel mensen door het probleem zijn getroffen in de gemeente Noordoostpolder, waar zo’n 35.000 kiesgerechtigden wonen, is niet duidelijk, zegt de woordvoerster. “Postbodes hebben veel gecorrigeerd en de inwoners zelf hebben misschien ook verkeerd bezorgde stempassen bij het juiste adres in de brievenbus gegooid. Dat maakt het moeilijk om de omvang in te schatten.”

Dat er afgelopen zaterdag, toen de gemeente speciaal openging voor mensen die een nieuwe pas wilden aanvragen, maar acht mensen bij de balie zijn langsgekomen, geeft de gemeente “wel de hoop dat het meevalt”, aldus de woordvoerster. “Achteraf is het dan misschien zonde dat we voor acht mensen zijn opengegaan, maar dat weet je niet van tevoren en je wil alles eraan gedaan hebben om mensen een stempas te bieden.”

Van inwoners met een vervangende stempas wordt de oorspronkelijke stempas ongeldig verklaard, voor het geval die bijvoorbeeld later alsnog aankomt waardoor mensen opeens twee stempassen hebben. Op het stembureau worden de passen gescand. Als mensen met een ongeldige pas komen stemmen, wordt dat in een app zichtbaar, zegt de gemeentewoordvoerster. Ook is er een lijst met de nummers van ongeldig verklaarde stempassen.