Zorgautoriteit blokkeert overname dokterspraktijken door Co-Med

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blokkeert de overname van twee huisartsenpraktijken in Bergen op Zoom door Co-Med, een organisatie die praktijken opkoopt en daarmee al enkele keren negatief in het nieuws is gekomen. De NZa is “er niet van overtuigd dat Co-Med kan garanderen dat er na 1 januari 2024 voldoende huisartsenzorg beschikbaar is voor de patiënten van beide praktijken”.

De huidige dokters in genoemde praktijken gaan met pensioen en Co-Med heeft volgens de NZa “onvoldoende concreet gemaakt” hoe de zorg voor de patiënten wordt voortgezet.

De NZa wijst erop dat twee eerdere overnameplannen niet goed zijn verlopen. “Co-Med had toen wel maatregelen getroffen voor de voortzetting van de huisartsenzorg, maar in beide gevallen konden ze dat niet waarmaken. “

De NZa neemt contact op met de grootste zorgverzekeraar in Bergen op Zoom om te regelen dat huisartsenzorg voor de patiënten van de praktijken overeind blijft.