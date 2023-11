Acht jaar cel en tbs met dwangverpleging voor duinmoord Egmond

Egmonder Jent S. is dinsdag door de rechtbank in Alkmaar veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Volgens de rechtbank is bewezen dat S. vorig jaar op Eerste Paasdag de 56-jarige Peter Langenberg met geweld om het leven heeft gebracht. Tegen S. was tien jaar celstraf en tbs geëist.

Alkmaarder Langenberg werd op zondagmiddag 17 april 2022 dood gevonden in de duinen bij Egmond aan Zee. Hij lag naakt op zijn rug, zat onder het zand en het bloed en had zware verwondingen aan zijn gezicht, waaronder gebroken jukbeenderen en een verbrijzeld neusbeen. Ook waren er sporen van verwurging. Uit de sectie bleek dat veelvuldig en hard op het gezicht van Langenberg was ingeslagen.

S. vertelde twee weken dat hij de bewuste dag in de duinen seks had met een vriendin. Hij zou na een wilde nacht nog onder invloed van drank en drugs zijn geweest en werd boos toen Langenberg bij hen in de buurt kwam liggen en foto’s van het naakte stel zou hebben gemaakt. Hij zou Langenberg tweemaal een vuistslag in het gezicht en een schop tegen de arm hebben gegeven. Vervolgens zou hij het slachtoffer bloedend, maar levend hebben achtergelaten.

Net als het OM eerder deed, noemde de rechtbank het verhaal van S. ongeloofwaardig. Zo heeft de politie de vrouw met wie hij zou hebben afgesproken ondanks uitvoerig onderzoek nooit kunnen vinden. Volgens de rechters heeft de 31-jarige Egmonder ogenschijnlijk zonder enige aanleiding zulk grof geweld gebruikt, dat Langenberg als gevolg daarvan is overleden. De rechtbank rekende het S. zwaar aan dat hij het slachtoffer na de geweldsexplosie aan zijn lot heeft overgelaten.

Twee weken geleden zei de officier van justitie ervan overtuigd te zijn dat S. en Langenberg een seksafspraak hadden en dat het tijdens die ontmoeting gruwelijk uit de hand was gelopen. S. heeft het seksuele contact ontkend, maar kon niet verklaren hoe zijn sperma onder een nagel van het slachtoffer was gekomen.

De rechtbank kwam tot oplegging van de tbs-maatregel omdat volgens de rechters uit de documentatie in de zaak blijkt dat S. ten tijde van het geweld in de duinen aan een psychische stoornis leed. Gedragsdeskundigen hadden bij S. geen stoornis vastgesteld, maar hebben gezegd die ook niet te kunnen uitsluiten.

S. werd ook veroordeeld voor de mishandeling van een homoseksuele man. De rechtbank sprak hem vrij van een andere mishandeling, eveneens van een homoseksuele man.