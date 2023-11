Almere neemt maatregelen: zoveel mogelijk mensen naar stembureau

Burgemeester van Almere Hein van der Loo wil zoveel mogelijk inwoners van de stad naar de stembus krijgen. Zo zijn er “meer stembureaus dan ooit” en hebben 18-jarigen die voor het eerst mogen stemmen een ansichtkaart gekregen van de burgemeester.

Almere had bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2021 een opkomstpercentage van 71,4 procent, zo zegt de gemeente, een van de laagste opkomstcijfers in het land.

“Mensen maken de stad. Mensen maken ook Nederland. Daarom doe ik een beroep op al onze inwoners. Als je je stem mag uitbrengen, doe dat dan. Want elke stem telt”, aldus de burgemeester.

Van der Loo stemt zelf om 06.00 uur bij het NS-station Almere Centrum en daarna gaat hij naar zoveel mogelijk stembureaus in de stad. In Almere zijn er in totaal 102 stembureaus die bemenst worden door meer dan 1700 vrijwilligers. “Vrijwel alle stembureaus” worden toegankelijk ingericht, wat bijvoorbeeld inhoudt dat de stemlokalen rolstoeltoegankelijk zijn.