Baudet noemt aanval op hem met bierflesje ‘politieke aanslag’

FVD-leider Thierry Baudet bestempelt de aanval op hem met een bierflesje in een Groningse kroeg in een eerste reactie als een “politieke aanslag”. “Het is niet alleen maar op mij als persoon, maar ook op de standpunten waar ik voor sta.”

Baudet denkt dat de aanval uit de “Antifa-hoek” komt, maar bewijs heeft hij niet. “We wachten nog op een verklaring. We wachten nog op meer informatie.” De politie maakte eerder bekend dat een minderjarige jongen uit de gemeente Groningen vastzit voor de mishandeling.

“Dit is wat mij betreft niet een incident, maar het past in een patroon. En ik ga me daar ook zeer hard voor maken na de verkiezingen”, aldus Baudet.

De FVD-leider heeft een hoofdwond overgehouden aan de aanval. Hij is net boven zijn oog en achter op zijn hoofd geslagen. Baudet wil wel verdergaan met de campagne, maar gaat voorlopig geen selfies meer nemen met aanhangers. Ook doet Baudet dinsdagavond mee aan het NOS-verkiezingsdebat. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de uitslagenavond van de partij. Maandagavond annuleerde hij nog wel een evenement in Zwolle, omdat hij daar fysiek “niet goed genoeg” voor was.

Politici spraken maandagavond hun afschuw uit over de aanval. “In een democratie bestrijden we elkaar met woorden en deze aanval valt op geen enkele manier te rechtvaardigen”, zei Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA). Geert Wilders (PVV) sprak van een “laffe en stompzinnige daad” en volgens Pieter Omtzigt (NSC) “hebben we niets geleerd van 2002 en Pim Fortuyn”. Volgens VVD-leider Dilan Yeşilgöz “blijf je echt met je poten van volksvertegenwoordigers af”.

Het is de tweede aanval op Baudet in korte tijd. Eind vorige maand werd hij in het Belgische Gent aangevallen door een man met een paraplu. Die sloeg Baudet hard bovenop zijn hoofd. Zijn beveiliging was na dit incident wel flink opgeschroefd, zei hij.