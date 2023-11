Baudet wijst niet naar beveiliging, eerst aanval analyseren

FvD-leider Thierry Baudet vindt het niet nodig om de beveiliging een verwijt te maken voor de aanval op hem met een bierflesje in Groningen maandagavond. Wel gaat hij dinsdag in gesprek met de veiligheidsdiensten.

“Ik vind het ontzettend professionele mensen en ik heb eigenlijk niets dan goede ervaringen met deze mensen gehad, behalve dat het dan nu heel erg is misgegaan”, aldus de partijleider. De vraag waarom de beveiliging niet dichterbij stond, kan Baudet niet beantwoorden. “Dat moet u echt aan hen vragen.”

Er was een aanmeldingsplicht voor het evenement in Groningen. Normaliter zijn er volgens hem ook altijd veiligheidspoortjes en worden mensen gefouilleerd bij dergelijke activiteiten. Hij weet niet of dat in dit cafĂ© is gebeurd. “Ik ben geslagen met een bierfles en niet met iets dat iemand mee naar binnen heeft genomen. Alles kan heel makkelijk een wapen worden.”

Baudets beveiliging is sinds de vorige aanval op hem afgelopen oktober in Gent “zwaar” opgeschroefd. “Daarom wordt nu achter de schermen echt heel hard gewerkt om te analyseren hoe dit toch kon gebeuren voor een tweede keer en wat we eraan moeten doen”, meldt Baudet aan de pers. “Want drie keer is scheepsrecht zeggen ze wel, maar die sla ik even over.”

“In elk geval heb ik besloten dat ik geen selfies meer neem tot de verkiezingen”, aldus Baudet. De aanval gebeurde toen hij een foto nam met de mensen die aanwezig waren bij het verkiezingsevenement. Het nemen van selfies was hem niet afgeraden door de beveiliging. De partijleider deed gelijk na het incident aangifte. Op het moment zit er een minderjarige verdachte vast voor de aanval.

De Forum-leider vindt dat de overheid wel meer financieel moet bijdragen aan de beveiliging van partijen. Daardoor zouden partijen dan niet meer opdraaien voor de kosten van bijvoorbeeld veiligheidspoortjes en particuliere beveiligers bij partij-evenementen. Baudet zei al vaker zijn beklag te hebben gedaan over de kosten van de beveiliging.