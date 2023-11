Bloomberg: Rutte koploper in race om NAVO-leiderschap

Demissionair premier Mark Rutte is koploper in de race om het leiderschap van de NAVO als opvolger van Jens Stoltenberg, die volgend jaar aftreedt. Rutte streeft andere kandidaten, zoals de Estse premier Kaja Kallas voorbij, meldt het Amerikaanse persbureau Bloomberg, dat zich baseert op mensen die bekend zijn met de beraadslagingen over het opvolgingsproces.

Bloomberg benadrukt dat het nog geen uitgemaakte zaak is, omdat zich meer kandidaten kunnen melden. Maar over de 56-jarige Rutte zou al brede overeenstemming zijn bij veel van de 31 bondgenoten. De Nederlandse en Amerikaanse regering hadden contact over de kansen van Rutte als NAVO-secretaris-generaal rond de tijd dat hij vorige maand zei dat hij openstond voor de baan, aldus een ingewijde.

Onlangs meldde Bloomberg nog dat NAVO-bondgenoten kandidaten zouden overwegen uit andere regio’s en met een ander profiel dan de recente NAVO-leiders, die Scandinavische of Nederlandse mannen waren. De beslissing moet unaniem zijn, maar het standpunt van Washington weegt altijd het zwaarst.