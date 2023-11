Bond: vraag kandidaat boa-opleiding naar kansen op VOG

De vakbond BOA ACP wil graag dat handhaversopleidingen van tevoren uitzoeken of een kandidaat-leerling wel in aanmerking komt voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Krijgen de studenten die namelijk niet, dan mogen ze niet op stage en kunnen ze naar een diploma en een baan als bijvoorbeeld buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) fluiten. Zijn ze intussen wel voor de opleiding aangenomen, dan is er dus een opleidingsplek verspild, net als een studiejaar voor de jongere in kwestie.

Dat bevestigt adviseur Wout Jongman van de bond na een verhaal in De Telegraaf. De bond weet niet hoe vaak het voorkomt dat een leerling geen recht blijkt te hebben op een VOG, maar vindt alle voorkomende gevallen zonde. De vraag naar opleidingsplekken op het gebied van toezicht en handhaving is immers groot en de vraag naar gediplomeerden eveneens.

Probleem is echter volgens Jongman dat de opleidingen helemaal niet mogen vragen naar de kansen op een VOG, omdat het onderwijsministerie de scholen zo toegankelijk mogelijk voor iedereen wil houden. Het departement moet een en ander eerst toestaan, aldus Jongman, wil de door de bond gevreesde verspilling van opleidingsplekken en tijd worden voorkomen.