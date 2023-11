Bontenbal herhaalt: niet in coalitie met PVV

Het CDA stapt niet in een nieuwe coalitie als ook de PVV daar deel van uitmaakt. Dat benadrukt partijleider Henri Bontenbal nog maar eens in het Radio 1 Journaal. Hij vindt dat de partij van Geert Wilders, net als Forum voor Democratie, “morrelt aan de democratische rechtstaat”.

Alleen als de CDA-leden hem in grote meerderheid oproepen toch met de PVV in zee te gaan, zal Bontenbal zich wellicht bedenken. Maar hij kan zich dat niet voorstellen. Het CDA werkte eerder samen met de PVV, die gedoogpartner was in het eerste kabinet-Rutte. De christendemocraten bewaren daar slechte herinneringen aan.

Bontenbal sluit opnieuw niet uit dat het CDA, ondanks de forse nederlaag waar de partij op basis van de peilingen op af lijkt te koersen, toch weer gaat meeregeren. De partij heeft een geschiedenis van verantwoordelijkheid nemen, zegt hij. Maar hij laat dat wel afhangen van de uitslag.

Een voorkeur voor een coalitie wil Bontenbal evenmin uitspreken. Hij waarschuwt dat een rechts kabinet het klimaat zal verwaarlozen, maar dat een links kabinet het migratievraagstuk op zijn beloop zal laten. Beide problemen zijn belangrijk en moeten worden aangepakt, vindt hij.