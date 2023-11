CDA-leider: mijn partij had in coalitie meer moeten doen voor boer

Ook het CDA had meer concreets moeten doen om boeren te helpen, in plaats van het alleen te hebben over de “vergezichten”. Dat zegt de nieuwe CDA-leider Henri Bontenbal in het NOS-verkiezingsdebat. Er waren volgens hem wel doelen op de lange termijn, maar de regelingen om die te halen kwamen volgens hem te laat.

De politiek heeft lang gesteggeld of de deadline voor de stikstofdoelen nu in 2030 moet worden gehaald, of juist later. De coalitie hield vast aan 2030, totdat toenmalig CDA-leider Wopke Hoekstra dat jaartal “niet heilig” verklaarde. Het kabinet viel bijna over de kwestie. Al die tijd werd wel gesproken over de regelingen om bijvoorbeeld boeren uit te kopen, maar het duurde lang voordat die er eindelijk lagen. Ook toen was daar al grote frustratie over, ook binnen de coalitie.

“We zijn vergeten om gewone stappen te zetten”, zegt Bontenbal daarover. “Dat hebben we niet goed gedaan”, erkent hij. “We hadden de maatregelen onvoldoende op tijd klaar.”