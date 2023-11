Dode bij woningbrand in Oosterhout

Bij een woningbrand aan de Elsbeemd in het Noord-Brabantse Oosterhout is in de nacht van maandag op dinsdag een persoon om het leven gekomen, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Drie andere personen raakten gewond.

Rond 03.00 uur kreeg de brandweer een melding binnen over de woningbrand. Het vuur verspreidde zich daarna ook snel naar een woning ernaast. De brandweer rukte met veel materieel en mankracht uit en trof in een van de woningen het dodelijke slachtoffer aan.

Een andere persoon wist zichzelf te redden door uit een raam op de eerste verdieping te springen. Verder ademden ook twee mensen rook in. Alle drie zijn zij naar het ziekenhuis vervoerd.

Over de omvang van de schade aan de twee woningen en de mogelijke oorzaak van de brand kon een woordvoerder van de veiligheidsregio in de nacht van maandag op dinsdag nog niets zeggen.