FVD-leider Thierry Baudet heeft na behandeling het ziekenhuis verlaten, zegt een woordvoerster van de politie. De lijsttrekker werd maandagavond tijdens een verkiezingsbijeenkomst in café The Cabin aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen mishandeld. De politie kan niet zeggen hoe Baudet eraan toe is.

Forum voor Democratie is dinsdag onbereikbaar, maar meldde eerder wel op X dat het erop lijkt dat het goed gaat komen. Een minderjarige verdachte zit vast voor de mishandeling.