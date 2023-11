FVD’er Van Meijeren: Baudet heeft hoofdwond, lijkt te herstellen

FVD-leider Thierry Baudet heeft een “fikse hoofdwond” maar lijkt helemaal te herstellen van de mishandeling maandagavond in Groningen. Dat zei partijgenoot Gideon van Meijeren in de uitzending van Ongehoord Nieuws op NPO 1.

Baudet werd maandag rond 18.00 uur met een voorwerp op het hoofd geslagen tijdens een verkiezingsevenement in café The Cabin aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen. De FVD-lijsttrekker moest naar het ziekenhuis en kon volgens de politie na behandeling naar huis. Een minderjarige jongen uit Groningen zit vast en wordt verhoord.

In de wandelgangen van de Tweede Kamer wilde Baudet nog niet ingaan op de aanval. “Het gaat, het gaat”, zei hij tegen een verslaggever van het ANP. Hij staat om 13.15 uur de pers te woord in Den Haag.

Het was al de tweede keer in een maand tijd dat Baudet werd aangevallen. Vorige maand sloeg iemand hem met een paraplu in het Belgische Gent. Volgens Van Meijeren hebben de incidenten impact op de verkiezingscampagne. “Wij zijn ons nu aan het beraden op hoe we de campagne gaan voortzetten”, zei de FVD’er. “Wij hebben al diverse evenementen moeten afgelasten omdat de veiligheid niet gewaarborgd kon worden.”

Van Meijeren noemde de aanval op Baudet “vreselijk”. “Dit gaat door merg en been, ik blijf er gewoon helemaal naar van. Dit is pure haat waar we mee te maken hebben. Jarenlange demonisering leidt hiertoe.”