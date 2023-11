Meer aanslagen in Irak, inzet Nederlandse militairen gaat door

Hoewel het aantal aanslagen op westerse militaire doelen in Irak toeneemt, heeft dat (nog) geen gevolgen voor de Nederlandse bijdrage aan de NAVO-missie in het land. Nederlandse militairen in Irak kwamen dinsdag onder vuur te liggen toen zij op een Amerikaanse vliegbasis waren.

Volgens demissionair minister Kajsa Ollongren (Defensie) zijn er sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas anderhalve maand geleden al bijna veertig aanvallen geweest, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Pro-Iraanse milities zitten hier veelal achter. Ze verwacht dat de aanvallen voortduren zolang Israël en Hamas vechten.

Nederland levert volgend jaar zo’n driehonderd militairen. Ook gaan er drie Chinook-transporthelikopters heen, die worden gestationeerd op de Ain al-Asad Airbase. Deze basis werd in de ochtend aangevallen toen er een verkenningsmissie met Nederlandse militairen was. Niemand raakte gewond, aldus Ollongren.

“De wijziging in het dreigingsbeeld vormt vooralsnog geen aanleiding tot aanpassing van de huidige en geplande Nederlandse militaire bijdrage in Irak”, laat de minister weten. De militairen hebben volgens haar “adequate beschermingsmiddelen” en er worden ter plaatse maatregelen getroffen om de militairen te beschermen.