Politie: minderjarige uit Groningen vast voor mishandeling Baudet

Een minderjarige jongen uit de gemeente Groningen zit vast voor mishandeling van FVD-lijsttrekker Thierry Baudet. Volgens de politie is er aangifte gedaan. Baudet werd maandag rond 18.00 uur met een voorwerp op het hoofd geslagen tijdens een verkiezingsevenement in café The Cabin aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen.

De FVD-lijsttrekker moest naar het ziekenhuis en kon volgens de politie na behandeling naar huis. Hoe hij eraan toe is, kon de partij nog niet zeggen. In een bericht op X meldde Forum voor Democratie eerder: “Het lijkt erop dat alles goed zal komen”. Baudet staat dinsdag rond 13.15 uur de pers te woord in de Tweede Kamer in Den Haag.

De politie kon de verdachte kort na het incident aanhouden. Hij wordt verhoord. Hoe oud de verdachte is, zegt de politie niet. Ook doet de woordvoerster nog geen mededelingen over een mogelijk motief, wat er precies is gebeurd en of de verdachte alleen handelde. “Die vragen zijn we hem nu aan het stellen.”

Op X gaan filmpjes rond waarin te zien is dat de partijleider meerdere keren werd geslagen met iets wat lijkt op een fles of een glas. De politie vraagt mensen “voorzichtig en zorgvuldig” met de beelden om te gaan.

Baudet werd vorige maand met een paraplu aangevallen toen hij in het Belgische Gent een speech ging geven. Daar hield hij een lichte hersenschudding aan over.

Een verkiezingsbijeenkomst die FVD maandagavond in Odeon in Zwolle zou houden, werd afgelast. Het is nog niet duidelijk of Baudet dinsdag bij de geplande optredens, zoals de Scholierenverkiezingen en het slotdebat bij de NOS, kan zijn.