PVV nipt bovenaan in slotpeiling I&O Research

De PVV is in de slotpeiling van I&O Research in een dag gestegen van 26 naar 28 zetels. Daarmee staat de partij net iets boven de VVD en GroenLinks-PvdA, die allebei virtueel op 27 zetels staan. Statistisch gezien is het verschil tussen de drie partijen zo klein dat niet te zeggen valt dat de PVV overtuigend bovenaan staat. Verder laat de peiling weinig verschillen zien vergeleken met maandag.

De slotpeiling van I&O is gehouden tussen maandagavond 19.00 uur – na het debat van EenVandaag – en dinsdagochtend 09.00 uur. Bij de drie grootste partijen geldt een foutmarge van drie zetels. Dat betekent dat de werkelijke steun voor deze partijen drie zetels hoger of lager uit kan pakken.

De virtuele zetelwinst van de PVV hoort bij een stijgende trend die al sinds de zomer gaande is. Het debat van EenVandaag maandag heeft de partij van Geert Wilders goed gedaan. Vier op de tien ondervraagden noemden de PVV-leider de meest overtuigende lijsttrekker in het debat, het meest van alle deelnemers.

D66 is de enige andere partij die een – zij het bescheiden – winst heeft geboekt. De liberalen zijn in een dag van 8 naar 9 zetels gegaan. BBB (5 zetels), de ChristenUnie (3 zetels) en JA21 (1 zetel) hebben elk één zetel verloren. Bij zulke kleine verschuivingen valt om foutmarges niet te zeggen of hier werkelijk verlies of winst is geboekt.

De onderzoekers zeggen bovendien dat deze laatste peiling van I&O niet moet worden gelezen als een voorspelling van de verkiezingsuitslag. Grofweg twee op de drie kiezers hebben nog niet definitief bepaald op welke partij ze gaan stemmen. Hun stem kan nog worden beïnvloed als mensen bijvoorbeeld naar debatten kijken, peilinguitslagen tot zich nemen, stemhulpen invullen en naar talkshows kijken.