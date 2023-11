Rutte wenst Surinaamse president sterkte na ramp mijnbouwtunnel

Demissionair premier Mark Rutte wenst de Surinaamse president Chan Santokhi en iedereen die is geraakt door de ramp in een mijnbouwtunnel “veel sterkte”. “Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers van deze ramp en hun dierbaren”, schrijft Rutte op het sociale medium X.

Maandag zijn meerdere illegale goudzoekers om het leven gekomen toen een mijnschacht instortte in het Surinaamse Kleine Saramacca. Media uit het land meldden dinsdagochtend Nederlandse tijd dat al veertien lichamen geborgen zijn. De ramp gebeurde in het voormalige werkgebied van het Canadese goudbedrijf Iamgold, dat in februari 2023 werd overgenomen door het Chinese Zijin Mining.

Santokhi sluit niet uit dat er nog meer slachtoffers zijn dan nu bekend.