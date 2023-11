Tilburger wil opheldering van overheid over delen terreurinfo

Waarom heeft een Nederlandse man bijna twee maanden in Spanje vastgezeten op verdenking van terrorisme? Hoewel dit niet de juridische vraag is die dinsdag centraal stond in een kort geding in de rechtbank in Den Haag, is dit wel de vraag die de Tilburger het liefst beantwoord wil zien.

Het vermoeden is dat de man die anoniem wil blijven, zonder het zelf te weten, onterecht op de zogeheten signaleringslijst is gekomen. De Tilburger, die een Marokkaanse achtergrond heeft, verbleef in de zomer in Spanje op doorreis naar Marokko. Hier werd hij plotseling opgepakt en na een detentie van 56 dagen afgelopen september op het vliegtuig naar Nederland gezet. “Het voelt of ik nog steeds gevangen is”, zei hij. “Ik wil de waarheid boven tafel, ik wil gerechtigheid. Wat had ik anders moeten doen? Ik had dit nooit kunnen voorkomen”, zei hij duidelijk geĆ«motioneerd.

Zijn advocaat Samira Sabir en mensenrechtenorganisatie Muslim Rights Watch willen opheldering van de Nederlandse staat. Ze willen weten of de Nederlandse overheid de Tilburger op een terreurlijst heeft gezet die is gedeeld met het buitenland.

De landsadvocaat benadrukt dat de man “op geen enkele lijst” heeft gestaan, ook niet op een lijst die naar het buitenland is gegaan. “Meneer heeft nooit gesignaleerd gestaan en is ook nooit verdachte geweest in een strafzaak.” De man zou wel voorkomen als contactpersoon in andere terreurzaken, maar niet als verdachte.

De Tilburger gelooft er niets van dat Nederland geen informatie heeft gedeeld. “Ik heb in Spanje documentatie ingezien met gedetailleerde info. Het zou toch gek zijn als Spanje beter weet dat Nederland wat hier speelt.” Volgens de oprichter van Muslim Rights Watch zijn er bij de stichting “zeker honderd” gelijksoortige gevallen die momenteel spelen. De zaak van de Tilburger staat volgens hem niet op zichzelf, maar is onderdeel van een breder geheel. “Als je eenmaal in de molen van de overheid terechtkomt, kom je daar niet zomaar meer uit.”

Aanvankelijk zou het kort geding in september behandeld worden, maar door een later afgewezen wraking liep dat vertraging op.

De rechter doet op 5 december uitspraak.