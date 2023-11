UMC’s nog steeds in de plus, maar zorgen groeien

De financiële gezondheid van de universitaire medische centra (umc’s) is de afgelopen vijf jaar positief en redelijk stabiel, aldus BDO Accountants & Adviseurs in de jaarlijkse rapportage van het bedrijf. Toch zijn er zorgen.

De centra behaalden in 2022 een resultaat van 152 miljoen euro op een totale omzet van 10,5 miljard. In 2021 was het gezamenlijk resultaat nog 95 miljoen op een omzet van 10 miljard. Het totaal geïnvesteerde bedrag was met 601 miljoen ook meer dan in 2021.

Het wordt volgens de boekhouders echter wel “steeds lastiger” voor de universitaire medische centra om hun “maatschappelijke rol als verlener van complexe zorg, opleider en onderzoeksinstituut te vervullen”. Dat komt doordat de zorgbehoefte groeit en doordat het lastig is om aan personeel te komen.

Daarom moeten de centra innoveren, processen herontwerpen en ook versneld digitaliseren en automatiseren. Intussen gaan de personeelskosten omhoog en wordt het geld minder waard. Dit zet volgens BDO een rem op investeringen. “Productiegroei of verdere structurele verhoging van de tarieven en premies kunnen dit probleem niet oplossen,” waarschuwt Vincent Eversdijk, voorzitter branchegroep Zorg bij BDO Accountants & Adviseurs.

Vorige maand meldde deze organisatie al dat magere rendementen de broodnodige investeringen bij de algemene ziekenhuizen in de weg zitten. Het gaat dan met name om digitalisering en andere veranderingen van bepaalde zorgprocessen. Ziekenhuizen hebben “nauwelijks investeringsruimte” voor de uitvoering van deze plannen uit het Integraal Zorgakkoord (IZA).