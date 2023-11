VVD’er Heldens wordt jongste burgemeester van Nederland

Teun Heldens wordt waarschijnlijk burgemeester van de Brabantse gemeente Heeze-Leende. De 30-jarige Heldens is dan de jongste burgemeester van heel Nederland, bevestigt het Nederlands Genootschap van Burgemeesters dinsdag. Hij gaat waarschijnlijk in februari aan de slag.

Heldens, lid van de VVD, is maandagavond voorgedragen door de gemeenteraad van Heeze-Leende. Die voordracht gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken, die vervolgens adviseert aan koning Willem-Alexander. Als hij zijn handtekening onder de benoeming zet, is Heldens definitief burgemeester. Voordrachten van de gemeenteraad worden in principe altijd overgenomen.

Heldens woont nu in Meijel, net aan de andere kant van de provinciegrens in Limburg. Hij werd op 20 maart 1993 geboren. In 2014 kwam hij in de gemeenteraad van Peel en Maas, waar Meijel onder valt. In 2020 werd hij daar fractievoorzitter van de plaatselijke VVD. Ook was hij vice-fractievoorzitter van de VVD in de Provinciale Staten van Limburg. De afgelopen maanden nam hij waar als wethouder in de gemeente Nederweert.

De jongste zittende burgemeester is nu de 32-jarige Boy Scholtze in Drimmelen. De jongste burgemeester in de Nederlandse geschiedenis was Frederik Allard Ebbinge Wubben, die in 1811 op 20-jarige leeftijd werd benoemd tot burgemeester van Staphorst.