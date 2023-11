Wilders: ik zal premier zijn voor alle Nederlanders

Als PVV-leider Geert Wilders de premier wordt, dan zal hij premier voor “alle Nederlanders” zijn, zei hij in het NOS-slotdebat. De PVV kreeg de afgelopen weken, en ook dinsdagavond van VVD-leider Dilan Yeşilgöz, opnieuw kritiek op zijn anti-islamstandpunt.

“De mensen die in Nederland zijn, doen net zo goed mee als alle anderen”, zei Wilders. Maar, zo tekende hij aan, je moet ook kunnen wijzen op zaken die in Nederland niet goed gaan. “Als politicus moet je het goede koesteren, en wat niet goed is hard aanpakken.”

Wilders wil de asielinstroom drastisch verlagen en wil het liefst een asielstop.

Volgens Yeşilgöz zit het er “helemaal niet in” dat Wilders premier zal worden, en al helemaal niet een premier van alle Nederlanders. “Ik geloof dat er niemand is die dat gelooft, ook de heer Wilders zelf niet.”

Alleen als hij zijn eigen verkiezingsprogramma naar de prullenmand zou verwijzen, is dat eventueel mogelijk. Dat Wilders de islam wil verbieden wijst erop dat hij groepen Nederlanders uitsluit, aldus de liberale politica. Maar ook zijn internationale beleid, waarmee Wilders Nederland volgens haar “achter de dijken wil wegtrekken”, kan op weinig steun rekenen.