BBB hoopt alsnog op 8 of 9 zetels

BBB hoopt dat de partij, als alle stemmen zijn geteld, uiteindelijk 8 of 9 zetels behaalt. Dat zei de Overijsselse provinciebestuurder Maurits von Martels woensdagavond in Bathmen na de eerste exitpoll. Volgens hem leverde het tellen van alle stemmen zijn partij na de verkiezingen voor Provinciale Staten eerder dit jaar ook nog extra zetels op. BBB staat op 7 zetels in de exitpoll van Ipsos in opdracht van NOS en RTL.

De stemming zit er in de zaal waar BBB bijeen is goed in. De honderden aanwezigen zijn opgetogen dat BBB niet meer bij de kleinste partijen in de Tweede Kamer hoort. Enkelen zijn teleurgesteld, omdat de partij eerder in de campagne op een veel grotere zetelwinst stond.

De partij van Caroline van der Plas was bij de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen de grote winnaar, en kwam daardoor met 16 zetels de Eerste Kamer binnen. De partij kan door deze positie mogelijk een rol gaan spelen bij de vorming van een nieuwe regering.