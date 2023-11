BBB: we doen gewoon mee met 7 zetels

“We doen gewoon mee met 7 zetels. We gaan gewoon de coalitieonderhandelingen in. Ik heb er 100 procent vertrouwen in dat wij ook in een coalitie zullen komen,” zei lijsttrekker Caroline van der Plas van de Boer Burger Beweging (BBB) in een eerste reactie op de exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS en RTL.

Of de partij met de PVV, die in de exitpoll de grootste wordt met 35 zetels, in een kabinet zal stappen hangt volgens Van der Plas af van de houding van PVV-leider Geert Wilders. “De 2,5 miljoen mensen die op de PVV hebben gestemd kunnen we niet negeren. Daar gaan we serieus mee om. Hij heeft zich milder opgesteld, heeft een aantal dingen beloofd. Het hangt ervan af of hij een aantal dingen wil inleveren. Hij wil de koran verbieden, dat is een hellend vlak, dan kunnen we ook de bijbel gaan verbieden.”

De boerenpartij die sinds 2019 bestaat, behaalde bij de vorige landelijke verkiezingen 1 zetel, maar zit nu toch met 4 zetels in de Tweede Kamer. Dat komt doordat Nicki Pouw-Verweij (JA21), Derk Jan Eppink (JA21) en Lilian Helder (PVV) zich in september aansloten bij BBB.

De partij van Caroline van der Plas was bij de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen de grote winnaar, en kwam daardoor met 16 zetels de Eerste Kamer binnen.