Bikker (CU) wil in ‘gepolariseerde tijd’ bij overtuigingen blijven

ChristenUnie-leider Mirjam Bikker wil “juist nu in een gepolariseerde tijd” blijven staan voor de overtuigingen van haar partij: “christelijke, sociale politiek, geworteld in hoop, zoekend naar vrede, pal voor de rechtstaat”. Haar partij haalt in de exitpoll van Ipsos, in opdracht van de NOS en RTL, 3 zetels. De ChristenUnie heeft momenteel 5 zetels in de Kamer. De PVV haalt volgens die exitpoll 35 zetels.

Ze feliciteert de PVV, maar “tegelijkertijd kijken we ook met zorg naar deze uitslag”. Bikker vreest meer polarisatie door de winst van de PVV. “Ons land is gebouwd op minderheden die elkaar heel houden en elkaar weten te vinden. Deze verkiezingen zetten daarom veel op het spel en dat vraagt juist van de winnaars van deze verkiezingen wijsheid voor het hele land in plaats van het aanwakkeren van polarisatie.”

De ChristenUnie heeft normaal gesproken een loyale achterban en heeft de afgelopen vier verkiezingen telkens vijf zetels gehaald. Na de oprichting van Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt bleek een deel van de CU-kiezers evenwel in voor verandering. Volgens peilingbureau I&O Research was een op de zes mensen die in 2021 op de ChristenUnie hebben gestemd, van plan om op NSC te stemmen. De partij heeft voor het eerst in tijden een concurrent die zich eveneens presenteert als betrouwbaar, integer en eerlijk en een middenpositie inneemt, zei CU-campagneleider Maarten van Ooijen hier eerder over in dagblad Trouw.

Daarom is de partij zich in de loop van de campagne steeds meer gaan profileren op thema’s waarop de CU zich onderscheidt van NSC en die raken aan de christelijke identiteit. Partijleider Mirjam Bikker sprak zich bijvoorbeeld regelmatig kritisch uit over abortus en het voorstel van D66 voor een ‘voltooidlevenwet’.