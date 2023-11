Bontenbal na fors verlies: gehoopt op meer voor het CDA

Partijleider Henri Bontenbal van het CDA is “teleurgesteld”, zo zegt hij na de exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS en RTL. Het CDA behaalt volgens de poll 5 zetels. Nu heeft de partij nog 14 zetels in de Tweede Kamer. “Ik had gehoopt dat er meer in zat”, aldus Bontenbal.

De CDA’er moet “reflecteren” op wat de uitslag zegt over zijn partij. “Ik moet het even laten bezinken.” De sfeer op de uitslagenavond van het CDA in Den Haag is ondanks een volgend verkiezingsverlies ontspannen. De christendemocraten hadden de klappen verwacht. Bontenbal zegt ook dat hij “trots” is op de campagne van het CDA. Ook stelt hij dat hij “één ding niet gaat doen. En dat is de moed opgeven.” Die uitspraak kan rekenen op een twintig seconden durend applaus van de CDA’ers in zaal.

Bontenbal hoort in dat applaus “enthousiasme” over zijn partij. “Wij komen terug”, voegt hij eraan toe. Daar heeft de partij wel “de tijd voor nodig”.

Met het nieuwe verlies wordt een trend voortgezet die al zo’n twintig jaar duurt. Sinds 2004 verloor het CDA steeds zetels bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten, gemeenteraden en Europees Parlement. De partij kende in 2017 een eenmalige opleving. Toen gingen de christendemocraten in de Tweede Kamer van 13 naar 19 zetels.

Het CDA kende een dramatische aanloop naar de verkiezingen. Partijleider Wopke Hoekstra stapte in juli op. In augustus trad Henri Bontenbal aan als zijn opvolger. Hij richtte zich meer op de ’traditionele’ punten van het CDA zoals normen en waarden. Zijn campagne leverde uiteindelijk weinig op.

In de aanloop naar de verkiezingen stond het CDA er al erg slecht voor in de peilingen: rond de 4 zetels. Onder Hoekstra kwam de partij twee jaar geleden nog op 15 zetels, waarna Pieter Omtzigt, die eerder net geen partijleider werd, vertrok. Omtzigt leidt nu Nieuw Sociaal Contract dat volgens de exitpolls 20 zetels krijgt.

Bontenbal gaf eerder aan weinig te zien in regeringsdeelname als zijn partij gehalveerd zou worden. In de oppositie kun je volgens hem ook veel bereiken. Hij zei in het radioprogramma Sven op 1 vorige week weinig te hebben “met de reflex van het CDA om altijd mee te doen” met een kabinet.