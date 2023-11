Bosma (PVV): uitslag is aardbeving, in geen 1000 jaar verwacht

De uitkomst van de Tweede Kamerverkiezingen is volgens PVV’er Martin Bosma “een waanzinnige aardbeving”. Zelf had hij dat “in geen duizend jaar verwacht”. Bosma zou naar eigen zeggen al tevreden zijn geweest met 20 zetels. Volgens de exitpoll van Ipsos, in opdracht van de NOS en RTL, haalt de PVV er 35.

Bosma denkt nu dat er “een mooi rechts kabinet” komt, zonder verder te willen speculeren welke partij welke ministeries gaat bestieren. Hij wil zelf “met iedere partij gaan praten, daar komen we wel uit”.

Het is nog de vraag of dat wederzijds is. Tijdens de campagne hebben verschillende partijen, waaronder het NSC van Pieter Omtzigt, gezegd niet met Wilders te willen regeren. Daarvoor gaat het programma van de PVV te veel in tegen de Grondwet, vindt hij, bijvoorbeeld als het gaat over de islam, moskee├źn en migratie.