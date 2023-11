Buitenlandse media: aardverschuiving en Nederlandse Trump wint

De exitpoll van de Nederlandse verkiezingen is niet alleen groot nieuws in eigen land, maar ook in het buitenland. De vele stemmen voor de PVV van Geert Wilders wordt breed uitgemeten door media in verschillende landen. Een aantal vergelijkt hem zelfs met de Amerikaanse oud-president Donald Trump.

“De Nederlandse Trump heeft eindelijk groots gewonnen”, kopt het Franse persbureau AFP. Dat de partij van de “rechtse populist” als sterkste uit verkiezingen lijkt te komen, is volgens de Duitse krant Bild “een politieke aardverschuiving voor Nederland”. Ook stelt Bild dat de overwinning van de PVV het vormen van een regering moeilijker zal maken.

De Britse BBC omschrijft Wilders als veteraan, populist en anti-islam. “Als de uitslag wordt bevestigd, zal die de Nederlandse politiek doen opschudden”, meldt de BBC. “Maar hij zal wel moeite hebben bij het vinden van partijen die samen met hem in een regering willen zitten en geen enkele partij kan genoeg zetels winnen om alleen te regeren.”

“Wilders is alleszins niet bang om plaats te nemen in het Den Haagse Torentje”, bericht de Belgische omroep VRT. De Standaard stelt dat “de exitpoll een helder beeld geeft van het nieuwe politieke krachtveld in Nederland”. Volgens de Belgische krant is het op basis van de exitpoll duidelijk dat Wilders “de grote winnaar” is van deze verkiezingen.

Het Amerikaanse persbureau Bloomberg meldt dat een coalitievorming mogelijk lastig zal zijn voor Wilders en wijst erop dat sommige partijen niet met hem willen samenwerken. De “controversiële politicus” profiteert volgens Bloomberg van een vacuüm dat is ontstaan door het vertrek van demissionair premier Mark Rutte en de weigering van zijn opvolger Dilan Yeşilgöz om deel uit te maken van een kabinet met Wilders als premier.