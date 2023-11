Drukfout op stembiljetten in Achtkarspelen, zijn wel geldig

Op meerdere stembiljetten in de Friese gemeente Achtkarspelen is woensdagochtend een drukfout ontdekt in het vakje voor D66-kandidaat Kajsa Ollongren. Over het vakje voor de huidige demissionair minister van Defensie, die op de 75e plek staat op de D66-lijst, is een soort zwarte streep afgedrukt. Door de fout was één stembureau in de gemeente uit voorzorg een uur gesloten.

De drukfout werd ontdekt op een van de zestien stembureaus in Achtkarspelen. Uit een steekproef van de gemeente bleek later dat ook andere bureaus verkeerd afgedrukte biljetten hadden liggen. Naar schatting gaat het in totaal om zo’n 8000 biljetten, laat een woordvoerster van de gemeente weten. In Achtkarspelen wonen ongeveer 22.000 kiesgerechtigden.

De meeste stembureaus hadden voldoende juiste stembiljetten op voorraad, maar voor een stemlocatie in het dorp Buitenpost gold dat niet. Dat bureau werd korte tijd uit voorzorg gesloten, omdat de gemeente niet wist of stembiljetten met een drukfout geldig zijn.

Achtkarspelen vroeg de Kiesraad daarover om advies. “Zij bevestigden dat alle stembiljetten geldig zijn als de kiezer het vakje heeft aangekruist, ondanks de drukfout”, meldt de gemeente. “Als het vakje niet rood is gemaakt maar de kiezer heeft op een andere manier laten blijken op die kandidaat te willen stemmen, dan is de stem ongeldig. Dit is niet anders bij andere verkiezingen.”

Burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen noemt de gang van zaken ontzettend vervelend. “Op het moment dat deze fout ontdekt werd hebben we snel actie ondernomen en zijn we samen met het ministerie en de Kiesraad tot een oplossing gekomen.”

De Kiesraad heeft van andere gemeenten geen meldingen gehad over een drukfout, zegt een woordvoerster. De fout in Achtkarspelen lijkt daarmee een lokaal incident, zegt ze. De woordvoerster laat verder weten dat de gemeente Achtkarspelen direct met de drukker van de stembiljetten contact heeft gehad om reservebiljetten aan te leveren.