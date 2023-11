Farid Azarkan van DENK teleurgesteld over exitpoll

Aanhangers van DENK hebben gelaten gereageerd op de 2 zetels die de partij krijgt in de exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS en RTL. De partij had gehoopt op zijn minst de huidige 3 zetels in de Tweede Kamer te behouden. Huidig Kamerlid, medeoprichter en oud-fractievoorzitter Farid Azarkan is “teleurgesteld”, maar hoopt dat het er uiteindelijk toch nog 3 worden.

Naast Azarkan vertrekt ook medeoprichter Tunahan Kuzu na de verkiezingen uit de Kamer. Hij werd benoemd tot erelid van de partij, als eerste ooit. Hij zei zich vereerd te voelen. “Het is nu aan een nieuwe generatie.” Lijsttrekker en fractievoorzitter Stephan van Baarle nam in juli de leiding van de fractie over van Azarkan. Hij reageert later op de exitpoll. De Schiedamse wethouder Do─čukan Ergin staat tweede op de kandidatenlijst voor de Kamer.

DENK heeft sinds 2017 3 zetels in de Kamer en bestuurt mee in de gemeenten Rotterdam en Schiedam.