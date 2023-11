Geen lange rijen bij stemlocaties poppodia en museum

Het loopt woensdagmiddag goed door bij de stemlocaties het poppodium 013 in Tilburg en TivoliVredenburg in Utrecht, met af en toe een paar niet al te lange rijen. Mensen kunnen onder andere bij deze poppodia hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen.

“Een paar keer een kleine rij maar vooralsnog mooi verspreid”, zegt Mijndert Rodolf van poppodium 013. Dat gold ook voor de ochtend. “Toch is ons beeld dat de grote drukte nog moet komen.”

Kiezers kunnen bij het poppodium voor een “walk-of-fame-tour” gaan, wat betekent dat mensen stemmen op de main stage en daarna foto’s kunnen maken in de kleedkamer. “Een hoop mensen en dan met name jongeren kiezen tot nu toe bewust voor 013 als stemlocatie om de extra ervaring.”

Ook TivoliVredenburg-directeur Jeroen Bartelse spreekt van “een goede aanloop” in de ochtend en middag. “De sfeer is gemoedelijk, er zijn soms rijen, maar die zijn niet al te lang.” Het poppodium organiseert woensdagavond De Grote Uitslagenavond. Tijdens dit evenement, waar zo’n 2000 mensen op af komen, worden de uitslagen live gevolgd en geduid.

In het Anne Frank Huis in Amsterdam hebben rond 15.30 uur meer dan duizend mensen gestemd. Driekwart daarvan heeft aansluitend het museum bezocht, wat woensdag gratis kan na het stemmen. “Mensen vinden het heel bijzonder dat zij in het Anne Frank Huis kunnen stemmen”, zo laat een woordvoerder weten. “We zijn tot 19.00 uur stemlokaal en verwachten nog veel meer bezoekers.”

Bij het Nieuwe Instituut in Rotterdam hebben woensdagochtend en -middag zo’n 320 kiesgerechtigden hun stem uitgebracht. Het museum over architectuur en design is voor de tweede keer een stemlocatie. Bezoekers mogen na het stemmen gratis het museum bezoeken. Volgens het museum hebben daar enkele mensen gebruik van gemaakt.

Verder verloopt het stemmen volgens het museum soepel. Toch had het Nieuwe Instituut meer mensen verwacht, zegt een woordvoerder. “De eerste keer dat we een stemlocatie waren was met de Provinciale Verkiezingen in maart. Ik sprak een collega en die had het gevoel dat het toen drukker was.” De woordvoerder vermoedt dat het komt doordat er ook meer stemlocaties in de buurt zitten, zoals in het Erasmus MC of Debatpodium Arminius.

Mensen die het museum willen bezoeken en nog niet hebben gestemd kunnen dat tot 21.00 uur doen.