Gejuich in zaal D66 om 10 zetels in exitpoll

Bij het zien van de exitpoll in opdracht van NOS en RTL was gejuich te horen vanuit de zaal bij D66 voor de 10 zetels die de partij krijgt. Ook de zin “goed genoeg” was hoorbaar in het TOBACCO Theater in Amsterdam.

Bij de exitpoll van PVV (35 zetels) en de VVD (23) was het ongeloof hoorbaar. Bij de peiling van GroenLinks-PvdA (26) steeg er juist weer gejuich op uit de zaal.

Demissionair zorgminister Ernst Kuipers is “redelijk tevreden” met 10 zetels, laat hij weten. Een reactie van D66-leider Rob Jetten is er nog niet.

De partij haalde bij de vorige verkiezingen nog 24 zetels, onder leiding van Sigrid Kaag. Zij voerde campagne met ‘nieuw leiderschap’. In de peilingen verdween de winst al snel, tot de partij in oktober een virtueel dieptepunt bereikte van 7 zetels. Onder meer de slechte afhandeling van een MeToo-affaire binnen de partij leidde tot virtueel zetelverlies.

De laatste weken voor de verkiezingen zette D66-leider en demissionair klimaatminister Jetten tijdens debatten meer de aanval in. In de Peilingwijzer, het gewogen gemiddelde van verschillende peilingen, klom de partij weer voorzichtig omhoog.