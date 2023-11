GL-PvdA-Kamerlid Van der Lee geeft VVD schuld van zege PVV

Dat de PVV van Geert Wilders waarschijnlijk de grootste partij in de Tweede Kamer wordt, is volgens GroenLinks-PvdA-Kamerlid Tom van der Lee te wijten aan de VVD. Eerder dit jaar viel de coalitie, waarin de VVD de grootste partij was, na een meningsverschil over de opvang van asielzoekers.

“Het is een combinatie van het kabinet plotseling laten vallen op een issue waarop Wilders issue owner is”, aldus Van der Lee. Onder de vertrekkende premier Mark Rutte wilde de VVD niet samenwerken met Wilders. Zijn opvolger als lijsttrekker, Dilan Yeşilgöz, hield de deur open. Van der Lee: “Als je nu toch die opening biedt, krijgen kiezers de overtuiging dat het mogelijk is dat partijen als de PVV in de regering komen. Het is een onbegrijpelijke keuze die de VVD heeft gemaakt.”

Van der Lee denkt ook dat Nederlandse kiezers “na jaren van regeringen uit het midden ontevreden is over een overheid die niet heeft geleverd. Dat levert een mix op waar de PVV nu van heeft geprofiteerd.”