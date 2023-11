Ipsos: 28 procent van de kiezers had om 13.45 uur gestemd

De totale opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen was tot woensdagmiddag 13.45 uur ongeveer 28 procent. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Ipsos, waar de NOS en RTL Nieuws over schrijven.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 had op hetzelfde tijdstip 33 procent van de kiesgerechtigden gestemd. In 2021 waren er ook verkiezingen voor het parlement, maar toen waren de verkiezingen door corona verspreid over drie dagen en konden 70-plussers ook per brief stemmen. Daarom zijn de cijfers volgens Ipsos niet goed vergelijkbaar, melden NOS en RTL Nieuws.