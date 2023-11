Ipsos: ruim uur voor sluiting stembureaus was opkomst 66 procent

Naar schatting 66 procent van de kiesgerechtigden had woensdag om 19.45 uur gestemd voor de Tweede Kamerverkiezingen, ruim een uur voordat de stemlocaties dichtgaan. Dat blijkt uit cijfers van Ipsos waarover de NOS en RTL Nieuws berichten. Twee uur eerder, om 17.45 uur, was de totale opkomst naar schatting 50 procent.

Het huidige tussentijdse opkomstpercentage is lager dan dat bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen voor de coronacrisis. In 2017 had om 19.45 uur 73 procent van de kiesgerechtigden de gang naar het stembureau gemaakt.

Ipsos vergelijkt de opkomstpercentages van de verkiezingen van woensdag met die van 2017 en niet met die van 2021. Door corona waren de Tweede Kamerverkiezingen in dat jaar namelijk uitgesmeerd over drie dagen en konden 70-plussers ook per brief stemmen. Volgens Ipsos zijn de opkomstcijfers daardoor niet goed vergelijkbaar.

Stemmen kan woensdag nog tot 21.00 uur.