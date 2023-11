Ipsos: totale opkomst om 15.45 uur was 40 procent

Woensdagmiddag om 15.45 uur had zo’n 40 procent van de kiesgerechtigden zijn stem uitgebracht. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Ipsos, waar de NOS en RTL Nieuws over schrijven. Twee uur eerder, om 13.45 uur, was de totale opkomst naar schatting 28 procent.

Het opkomstpercentage om 15.45 uur is iets lager dan bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017, toen op hetzelfde tijdstip 43 procent van de kiesgerechtigden had gestemd.

In 2021 waren er ook verkiezingen voor het parlement, maar toen waren de verkiezingen door corona verspreid over drie dagen en konden 70-plussers ook per brief stemmen. Daarom zijn de opkomstpercentages volgens Ipsos niet goed vergelijkbaar en legt het onderzoeksinstituut de cijfers van de huidige verkiezingen naast die van 2017.

Van de tien gemeenten die de opkomstpercentages live bijhouden via de website opkomstenuitslag.nl kon Tynaarlo iets voor 16.30 uur de hoogste opkomst delen. In de Drentse gemeente, waar bijna 27.000 kiesgerechtigden wonen, had rond dat tijdstip 53 procent gestemd.

De andere negen gemeenten waren op dat moment nog niet over de helft. Zo was de opkomst in Den Haag ruim 41 procent, in Groningen, Emmen en Harderwijk ruim 46 procent en in Utrecht iets meer dan 48 procent. In Rotterdam had iets voor 16.30 uur ruim 37 procent van de kiesgerechtigde inwoners zijn stem uitgebracht.

De gemeente Goes laat weten dat daar tot 16.00 uur ruim 43 procent van de kiesgerechtigden heeft gestemd. In Wageningen was het opkomstpercentage op dat tijdstip 48 procent en in Assen 46 procent.